男警霸宿舍15年獲判緩刑　稱為思念前妻非貪圖得益

入職逾30年的男警，聲稱因不能忘記前妻，要守住跟她「一齊嘅地方」，故一直向部門隱瞞離婚狀況，霸佔荃灣綠楊新邨的警察宿舍逾15年，獲得租金福利連利息共約221萬港元。他早前承認一項欺詐罪，今（11日）在西九龍法院接受判刑，其前妻亦有到庭旁聽。辯方指，被告犯案不過是病態般為了睹物思人，形容這是宗悲劇。主任裁判官羅德泉考慮到被告犯案原因，最終判他入獄4個月，緩刑一年。

50歲被告李德明，現時已退休。他被控於2005年1月22日至2020年7月13日期間，在香港向警務處隱瞞其離婚狀況，而誘使警務處於他不合資格下，繼續向他分配位於荃灣綠楊新邨某個單位的部門宿舍，而導致他獲得利益及或使香港特區政府蒙受不利。

辯方律師進一步求情時指，被告對於前妻離開一直未能釋懷，他未搬出只為了睹物思人得到慰藉，並非貪圖得益。心理報告亦顯示，被告有抑鬱症狀，需接受治療及定時服藥。而根據前妻的求情信指，當初二人離婚時，被告曾萌生自殺念頭，並指被告對完整家庭有份執着。

辯方律師又引述被告所撰寫的求情信指，小時候被告的母親被搶去銀包，向警察尋求協助卻遭敷衍，他於是立心當警察，形容這是其夢寐以求的職業，到了17歲他便投考警察。被告就今次犯案，面對同僚感到羞愧。