私影女模遭哄騙戴手銬眼罩　龍友施䘵山之爪被捕

假性虐真揩油，男子非禮私影女模被捕。警方於本月初接獲報案，事主指於2月1日早上前往葵涌一工廈影樓進行私影工作期間，懷疑被攝影師非禮。警方經調查後，於昨晚(10日)約7時拘捕一名涉案男子，案件由葵青警區刑事調查隊跟進，正呼籲有類似經歷的市民與警方聯絡。

葵青警區總督察楊蓉指，被捕男子姓陳(28歲)，身高1.75米、略胖身材，報住葵涌區一單位，案發前透過社交平台接觸受害人，聲稱將給予約1千港幣私影報酬，並於當日早上11時，租用青山公路葵涌段一工廈單位影樓，待受害人到場後，兩人在其中一個主題房間內開始拍攝。

消息指，該主題房間懷疑涉及「SM(性虐待)」，故陳要求事主換上性感服飾，並從房間布景中取出道具眼罩、手銬替事主戴上。及後事主突然感到身體被人觸碰，事後深思感到不妥，懷疑自己被人非禮，於是報警。

警方於調查後掩至陳男寓所，以涉嫌「非禮」將他拘捕帶署，並在單位內檢走電腦、相機以及案發當日所穿衣服，警方正進一步調查案件是否涉及非法禁錮，並檢驗涉案手銬調查是否有人管有違禁品。

警方呼籲如有市民曾遇上相同或類似經歷，應立即聯絡警方，並提醒私影模特兒小心揀選工作，尤其遇上陌生攝影師時，應避免獨自赴約，強調非禮屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監10年。

私影工作危機四伏，翻查資料，於2014年12月，當時15歲的私影少女郭惠明，透過社交平台認識無業漢劉璋輝後，應邀到對方家中拍照，未料遭遇殺身之禍，被連番虐待性侵後，最終窒息致死。據悉，劉於庭上聲稱自己精神失常犯案，最終於2018年被判謀殺罪成立，依例判處終身監禁。