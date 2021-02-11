嘉湖山莊婦人疑抹窗失足墮樓亡

今日「年三十」（11日）中午12時54分，天水圍嘉湖山莊6座麗湖居，一名女子疑在單位進行大掃除，抹窗時失足墮樓跌落平台，家人發現大驚報案。救護員接報到場，證實女事主明顯死亡。警方到場調查，證實女死者姓張(59歲)，於上址一單位抹窗期間意外墮下，事件無可疑，死因有待驗屍後確定。

年近歲晚，市民按照傳統在家居進行大掃除，惟有關意外不時發生。去年1月22日正值農曆年廿八，一名婦人在秀茂坪邨秀緻樓寓所抹窗期間，懷疑失足從單位墮下，送往聯合醫院搶救後宣告不治。另外，前年1月6日早上，一名中年漢在屯門湖景邨湖畔樓單位抹窗時意外墮下，送院搶救後傷重死亡。

進行家居大掃除時，安全問題絕不能忽視，有專家教導安全抹窗法，首先，抹窗最重要安全守則是「伸手不伸身」，任何情況下身體也不應該露出窗外，否則一旦腰部重心移出窗外，隨時失平衡飛出窗外墮樓。其次，千萬不要拆走窗花，市民自行清潔沒裝窗花的窗戶，屬於高危動作，最好是聘請有專業知識及工具的人員協助。

第3，如要清潔伸手不及的位置時，應盡量使用工具輔助，例如用伸縮棍配以毛巾，清潔窗戶難抹部位，切勿抓住窗框或窗扇借力。第4，堅持只可站於屋內地面抹窗，切勿站到椅子、桌子或窗台上。最後，可考慮使用安全帶，將身體固定於室內安全位置。