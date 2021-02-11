亞博館提供視像中醫診症 至今逾50名新冠確診病人參與
2021年02月11日 15:23
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亞博館社區治療設施上月起為新冠肺炎確診病人提供中醫特別診療服務。
治療新冠肺炎確診病人的亞洲國際博覽館社區治療設施，1月26日起為病人提供中醫特別診療服務，食物及衞生局局長陳肇始今日（11日）到場視察運作情況，並透過視像方式與接受中醫服務的病人交談。該處至今已有超過50名病人參與中醫診療，診療次數超過230次。
陳肇始在醫管局主席范鴻齡及醫管局行政總裁高拔陞的陪同下，參觀社區治療設施內專為中醫服務而設的工作區，並與駐診中醫師及西醫團隊會面。陳表示，除了社區治療設施設中醫治療服務，當病人出院後，亦可參加「中醫門診特別診療服務」，在中醫診所繼續接受跟進復康治療，有關服務自去年4月推出以來，至今已有超過850名康復病人參與。
中醫治療服務屬自願參與性質，病人須經過西醫及中醫團隊臨床評估，以確定是否適合接受有關治療。為配合社區治療設施的臨床運作模式及感染控制措施，駐診中醫師在非隔離區域透過視像形式為病人診症。中醫師會根據專家小組制訂的臨床診療方案為病人處方中藥。首次診療後，中醫師會按臨床需要，為病人安排跟進診症及治療。
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