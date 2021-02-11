亞博館提供視像中醫診症　至今逾50名新冠確診病人參與

治療新冠肺炎確診病人的亞洲國際博覽館社區治療設施，1月26日起為病人提供中醫特別診療服務，食物及衞生局局長陳肇始今日（11日）到場視察運作情況，並透過視像方式與接受中醫服務的病人交談。該處至今已有超過50名病人參與中醫診療，診療次數超過230次。

陳肇始在醫管局主席范鴻齡及醫管局行政總裁高拔陞的陪同下，參觀社區治療設施內專為中醫服務而設的工作區，並與駐診中醫師及西醫團隊會面。陳表示，除了社區治療設施設中醫治療服務，當病人出院後，亦可參加「中醫門診特別診療服務」，在中醫診所繼續接受跟進復康治療，有關服務自去年4月推出以來，至今已有超過850名康復病人參與。

中醫治療服務屬自願參與性質，病人須經過西醫及中醫團隊臨床評估，以確定是否適合接受有關治療。為配合社區治療設施的臨床運作模式及感染控制措施，駐診中醫師在非隔離區域透過視像形式為病人診症。中醫師會根據專家小組制訂的臨床診療方案為病人處方中藥。首次診療後，中醫師會按臨床需要，為病人安排跟進診症及治療。