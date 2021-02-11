新入伙居屋雍明苑垃圾「堆過夜」　房署懶理播疫及火警隱患

近月陸續入伙的將軍澳居屋雍明苑驚現「垃圾海」，恐有播疫危機！大批建築廢料及紙皮等垃圾堆放大廈對出空地，場面相當嚇人！有居民苦訴稱，疑因大批住戶同時入伙，「過年趕搬屋」，大廈樓層堆滿棄置家具，甚至有用過的口罩及廚餘，令他們每日於垃圾堆生活。另有雍明苑旁邊的私樓居民不滿「垃圾海」傳出臭味兼沙塵滾滾，縱有管理公司運走垃圾亦產生擾人噪音。有區議員狠批房屋署對入伙安排不周，對雍明苑管理公司亦監督不力，擔心垃圾處處，出現播疫兼火警隱患，「萬一有未熄滅煙頭點燃紙皮垃圾，隨時燒著成座樓！」

雍明苑屬於「居屋2019」項目之一，位於海濱長廊旁邊，坐落新樓Savannah及海翩匯之間。屋苑設兩座共1,395個單位，入場費逾180萬至450萬港元不等。該屋苑於今年初安排住戶入伙，不少居民因臨近新年而趕着搬進去，期間產生海量建築廢料、廢棄家具及紙皮等垃圾。

東網記者於現場所見，兩座大廈近乎「層層都堆滿垃圾，樓層垃圾房更是「常滿」，垃圾更夾雜的口罩及廚餘，衞生堪憂。樓層貼有告示警告切勿亂拋垃圾，但無人理會。由於垃圾太多，結果「由大廈內堆到大廈外」。大廈樓下空地淪為大型露天垃圾場，當中堆有大量紙箱紙皮，存火警隱患。雖有管理公司派車清走垃圾，但不消一至兩小時又「打回原型」。

西貢區區議員黎煒棠直指雍明苑的垃圾問題十分嚴重，他由上月中起，近乎每日都收到居民相投訴，認為管理公司人手不足，於清走垃圾一事上處理散漫，但房署亦責無旁貸，指出房署監督不力及安排入伙不周，「一次過畀成千戶人搬入嚟，但冇考慮增加額外資源，把責任全推到管理公司身上！」他又指，雖然消防處日日上樓巡查，但反映難以檢控亂擺泥頭阻塞求生通道之人士，「紙皮垃圾都無識認」，憂心萬一有人以未熄滅煙頭點著垃圾會釀成火警。