市建局馬頭圍公務員建屋合作社獲准進行　料提供640單位

市區重建局日前公布開展兩個公務員建屋合作社項目，分別是馬頭圍盛德街/馬頭涌道發展項目，及土瓜灣靠背壟道/浙江街發展項目。該局今(11日)指獲發展局局長授權，進行馬頭圍盛德街/馬頭涌道項目，預計可提供約640個單位，政府亦為此刊憲。

該項目地盤總面積約5.5萬平方呎，項目規劃意向旨在以重建公務員建屋合作社樓宇，釋放土地發展潛力及增加房屋供應；並藉重建機會，透過重新規劃以改善地區環境。市建局初步建議在項目內提供約34.6萬平方呎的住宅樓面面積，可建約640個單位。

市建局指出，上述項目於去年5月22日開展，並隨即展開為期2個月的項目公布期，諮詢公眾意見。該局考慮了意見書及評議反對意見後，於去年10月20日將項目呈交發展局局長考慮。

根據《市區重建局條例》，對項目提出反對的人如因發展局局長授權市建局進行項目的決定而有異議，可於下月13日或之前，向上訴委員團秘書提交上訴通知書。市建局如在上訴期屆滿時沒有收到任何上訴，或如有上訴而所有上訴已被駁回的情況下，向住宅及非住宅業權的業主發出收購建議。當完成收購物業手續後，市建局會向合資格的住宅租客提供特惠津貼或安置安排。