稱被對手抹黑致區議會敗選　古揚邦要求推翻選舉結果遭駁回

2019年11月區議會選舉，荃灣祈德尊選區民建聯候選人古揚邦競逐連任失敗，以67票之差敗給註冊社工陳劍琴。古事後提出選舉呈請，指陳涉嫌作出選舉舞弊的行為，向選民發放失實誤導的傳單抹黑他，要求法院裁定陳並非妥為當選。高院法官周家明今午（11日）頒下判詞，裁定涉案傳單針對的是「保皇黨地區社團」，而非針對古本人，加上部分內容只是意見，不屬誤導或失實的事實陳述，故判古敗訴兼要支付訟貴。

呈請人古揚邦，答辯人陳劍琴。陳於2019年11月區選中得到2797票，古得到2730票。古聲稱，陳或其代理人在投票日前8天，向選民派發了5000份宣傳單張，向選民誇大上屆區議會用在節日燈飾的款項，當中提及有逾1800萬港元撥款用作舉辦蛇齋餅糭活動，以及指區內社福機構僅得240萬港元，均屬錯誤，把古塑造成是一名懶惰、失職及不負責任的區議員，並抹黑古挪用公帑當成私產。

古回應判決表示感到非常失望，他認為選舉期間有很多失實和抹黑言論，誤導選民，正與律師團隊研究判決書的法律觀點，再決定是否上訴。

陳劍琴歡迎是次判決，認為是公正的，並指會繼續做合理的事情，與港人同行。