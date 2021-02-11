有花農租酒吧散貨遭票控　斥港府抹殺生存空間

港府早前叫停今年年宵花市後，隨即在花農炮轟下跪低，允許花市在攤位減半的情況下重開，惟不少花農早已購入大量年花，須另覓銷售地方。有花農曾租用暫時停業的酒吧及遊戲機中心場地散貨，冀可減低損失，卻遭執法部門警告，只得改為在店外銷售，但最終仍遭發告票，花農斥當局抹殺其僅餘的生存空間。東網已向食物環境衞生署及民政事務總署查詢事件，正等候回覆。

香港酒吧業協會副主席錢雋永透露，早前旺角酒吧街曾有同業把場地租予花農，冀可幫補租金，惟食環署職員巡查後，表示根據現行法例，酒吧場所必須關門，不能售賣年花。業界為免被罰款或入獄，亦擔心影響牌照，已立即退還租金予花農。錢批評，業界停業多時，每月至少須繳付約10萬港元租金，但港府不但堅拒允許業界復業，亦不讓其出租場地，對此感憤怒及失望。

有曾租用酒吧賣年花的花農亦指，早前遭食環署職員警告後，一度改為在店外銷售，卻被指阻街，最終在約10日內被票控7次，估計涉及逾萬港元罰款，斥當局抹殺其生存空間。