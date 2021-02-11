政府擬修例容許小巴採取不同逃生出口　代替緊急門

現時法例規定小型巴士須設有不少於2個在司機座椅後面的出口，其中1個可屬於緊急出口，2個出口不得位於車輛的同一邊。運輸及房屋局今(11日)向立法會交通事務委員會遞交文件，建議修訂相關法例，容許小巴採取其他不同類型的緊急出口，包括司機車門、緊急窗口及逃生艙口等，令車輛設計更具彈性，並可助本港引入更多小巴型號。

該局指出，運輸署2019年委聘顧問就小巴緊急出口進行技術研究，分析過去10年間涉及小巴的交通意外，認為該些意外大多為前方碰撞或完全不涉及碰撞，並不影響以緊急門作逃生之用，而超過99%的小巴意外中，車輪在意外後仍可維持直立不會翻側，故門和窗口成為最常用逃生途徑，相反兩宗涉及追尾或側面撞擊的意外中，緊急門有機會遭到損毀。

該局稱研究亦分析了乘客遇上交通意外時，使用不同類型和設計的逃生出口安全離開車輛所需時間，發現基本與使用一道緊急門相若。該局又指隨汽車行業科技發展，中國內地、歐盟地區、新加坡、美國及英國等，已允許採用緊急門以外的逃生出口類型。

有見及此，政府建議修訂現行規例，容許小巴引入其他緊急出口類型，小巴製造商可一併使用司機車門、緊急窗口及逃生艙口，以代替緊急門來符合目前對小巴逃生出口的法律，但相關車輛設計必需通過運輸署車輛類型評定審批及車輛檢驗。政府正就修例建議諮詢小型巴士製造商及公共小巴業界。