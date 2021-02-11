8泛民涉違特權法押後6月再訊　許智峯缺席法庭再發拘捕令

3名前立法會議員許智峯、朱凱廸及陳志全，涉嫌於去年國歌法在立法會三讀時在會議廳內潑臭水，及跟另外5人涉在立法會會議中妨礙立會人員執行職務，違反《立法會（權力及特權）條例》，他們的3宗案件原押後至今日（11日）再訊。惟西九龍法院裁判官透露除了許智峯外，其餘被告早前已透過律師去信法庭，指因終審法院尚未就梁國雄藐視立法會案作判決，故申請押後，法庭亦已批准把案再押後至6月1日再訊，7人今毋須出庭應訊。至於許智峯方面，由於他既沒有委派律師去信法庭，今天亦缺席聆訊，故裁判官頒下拘捕令，並下令充公許的保釋金。

3案之中，首案涉及8名被告，包括前議員許智峯、尹兆堅、黃碧雲、張超雄、胡志偉，陳志全和朱凱廸，議員助理郭永健。除胡志偉外，其餘7人一同被控於2020年5月8日，在立法會的委員會舉行會議時，引起擾亂，致會議程序中斷或相當可能中斷。陳志全、尹兆堅另被控兩項干預、騷擾、抗拒或妨礙正在執行職責的立法會人員罪。許智峯、朱凱廸、胡志偉及郭永健則被控於同日在立法會綜合大樓1號會議室內，分別干預、騷擾、抗拒或妨礙正執行職責的立法會人員。

第二宗案涉及2020年5月28日的事件，許智峯被控一項藐視罪及一項意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而企圖施用有害物品罪。許被控於當日，在立法會舉行會議期間引起擾亂，致令會議程序中斷或可能中斷。許也被控於同日在會議室內，意圖使梁君彥受損害、精神受創或惱怒，而企圖非法及惡意向他施用有害物品，即含有甲硫醇、硫化氫和一氧化碳的物質。

另一案牽涉朱凱廸、陳志全及許智峯3人，他們各被控一項藐視罪及一項意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而企圖施用有害物品罪。他們被控於2020年6月4日，在立法會舉行會議期間引起擾亂，致令會議程序中斷或可能中斷；他們也被控於同日在會議室內，意圖使他人受損害、精神受創或惱怒，而企圖非法及惡意施用有害物品，即含有氨和苯并吡咯的物質。