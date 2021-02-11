運輸署牌照及車輛檢驗服務下周四復常　籲事先網上預約

因應政府宣布將全面恢復正常公共服務，運輸署今(11日)表示，由下周四(18日)起將全面恢復牌照及車輛檢驗服務。該署轄下各牌照事務處、公共車輛分組、車輛記錄辦事處、駕駛執照記錄辦事處、違例駕駛記分辦事處及過境服務分組等，將於當日起全面恢復即時申請的櫃位服務，處理各種牌照及相關服務的申請。

該署呼籲市民應繼續盡量使用網上預約服務，或利用設置於各牌照事務處的投遞箱、郵寄或經網上遞交申請，以減少在牌照事務處內人群聚集及等候時間，網上預約續領正式駕駛執照及申領國際駕駛許可證等其他牌即的每日名額約為5000個，可供網上預約的期間為10星期。

該署續稱，基於公共衞生的考慮，所有進入運輸署各牌照辦事處或車輛檢驗中心的市民，均須接受由現場體溫檢測，體溫高於攝氏37.5度或拒絕接受體溫檢測的市民會被拒絕進入處所，在場人員亦會要求進入處所的市民佩戴口罩及先用酒精搓手液清潔雙手，並在處所内全程佩戴口罩。

該署又呼籲進入各牌照辦事處及車輛檢驗中心的市民使用展示於各處所入口當眼位置的「安心出行」場所二維碼及「安心出行」流動應用程式，以配合由三月一日起進入政府大樓或辦公室前必須使用「安心出行」流動應用程式的安排。