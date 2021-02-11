地盤工懷鐵錘脫藏武罪　官指自招嫌疑拒批訟費　

去年2月底再有「大媽」到屯門公園唱歌跳舞，惹來市民不滿，並引起衝突。警察到場調查期間，在一名地盤工身上搜出鐵錘，遂控他一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。他否認控罪，辯稱鐵錘為工作工具，他今（11日）在屯門法院被裁定罪名不成立。惟他的訟費駁回，裁判官李志豪直言：「如果咁都唔算自招嫌疑，社會會好亂。」

控方案情指，警員於2020年2月22日到屯門公園處理打鬥事件，期間有人大叫「有3個人打人」。警員循聲音望去，看見3人轉身離去，起疑下追截他們，最終在附近的巴士站截停被告馬德強（32歲），並在其斜孭袋內搜獲錘子。被告表示錘子是在屯門的置樂花園購入，但沒有單據。

裁判官裁決指，雖然警員聲稱視線從未離開逃跑的人，惟警員截停被告時，他和另一人正站着沒有逃跑，若他就是公園內的人，沒有逃跑實屬不合理，故法庭未能肯定他就是在公園內出現的人。

裁判官續分析，被告聲稱錘子是剛購入，可是他身上沒有單據，錘子也沒有包裝兼有使用過的痕迹，故不認為錘子是新買的，惟法庭考慮到被告沒有隱藏或包起錘子，加上警員截停他的地方沒有打鬥發生，故錘子雖能用來傷人，但不是唯一合理推論，最終裁定被告無罪。