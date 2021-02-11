有高血壓家族史　服藥仍難控　陳帥夫重申無意移民或跳槽

政制及內地事務局副局長陳帥夫，以健康為由請辭。他透露有高血壓家族史，近年即使服藥亦未能有效控制血壓，為顧及身體及家人，故作出請辭的艱難決定。但他強調請辭決定與現時的政治氣候無關，亦無任何移民及其他「路數」，請辭只是希望全心全意休養，希望外界不要作無謂的揣測。

陳帥夫接受東網訪問時透露更多身體情況，指自己步入中年後，血壓一直偏高，惟起初不以為然，認為是普遍都市人面對的情況。惟於前年開始，血壓升至難以控制的水平，上壓甚至高達180。即使勤做運動、注重飲食，甚至服藥均未能有效控制血壓。

由於本屆政府任期只剩一年多，陳本想「衝埋佢」，但直至社會福利署副署長（服務）林嘉泰上月疑因腦中風，工作期間昏迷送院，最終不治。此事令陳帥夫的家人憂心忡忡，勸喻他「唔好再撐落去」，才令陳帥夫於上月底作出請辭的艱難決定。

陳帥夫對於自己「中間離場」感到遺憾，感謝特首林鄭月娥和局長曾國衞的體諒及支持。陳帥夫自畢業後便踏入政府工作，感恩在每個工作崗位均能服務市民，例如任職運輸及房屋局副秘書長時，有份參與將小巴座位由16座增至19座的立法及游說工作，現時看到19座小巴都有一份滿足感，認為可幫助減輕市民輪候小巴的時間。

而局長曾國衞上任後，政府於去年6月通過《國歌條例草案》，陳帥夫認為是重要的里程碑，因可將條文融入市民每日生活當中，而自己每早聽見電台播國歌，不單有一份崇敬之心，還有滿足感。