檢疫中心缺乏消毒用品　區議員斥做法不理想

衞生防護中心接二連三出現密切接觸者延遲送入檢疫中心事件，其中大埔太和邨愛和樓14層居民昨日(10日)須要撤離檢疫，但有該層居民反映苦候約7小時才獲安排入住檢疫中心，且中心缺乏消毒用品，向職員申請相關物資時態度拖拉。該區區議員批評，防護中心的安排嚴重失當，促當局正視。東網記者正向衞生防護中心了解事件。

14樓居民羅先生透露，衞生防護中心職員昨午約1時通知他們需要強制檢疫，當時全家人都嚴陣以待，其姐姐更由港島的辦公室提早回家執拾行李準備，但當局在當日晚上8時才派員接走他們，過程中沒有解釋延遲原因。在送往檢疫中心期間，其一家四口與另外一家三口，共7名檢疫人士同坐在一加旅遊巴上，他擔心此舉增加染疫風險，加上他媽媽本身有心臟問題，需有專人照顧，但他向職員反映相關問題時不獲理會。

羅先生又指，檢疫中心沒有提供消毒物品，擔心自己攜帶的消毒物品會在檢疫7天後已用完，但他看到職員的工作間具有消毒物品，欲申請索取有關消毒物品時，職員卻拖拖拉拉，做法極不專業。

大埔區議員陳蔚嘉批評，當局檢疫安排處理不善，相關問題已經不是第一次發生，而且居民在檢疫中心度過農曆新年，情況已經十分可憐，促當局立即改善相關安排。