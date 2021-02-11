中五男生否認堵路襲警　反指被打到頭破血流

去年2月新冠肺炎疫情爆發，政府徵用翠雅山房作為隔離營，遭美孚居民反對。3名男女被指在居民示威當晚參與堵路，其中2名男子另涉嫌襲警。3人分別否認公眾地方造成阻礙及襲警罪，案件今日（11日）在九龍城法院續審。聲稱受襲的警員稱，案中學生被告李佳俊被捕時反抗，李出手打他的臉，他本來想用警棍敲打李的上臂，但李擺動身體又揮動雙手，因而誤中李的額頭。

3名被告分別為婚禮顧問陳惠欣（31歲）、文員陳曉陽（24歲）及中五生李佳俊（18歲），他們被控於去年2月2日阻礙公眾地方。陳曉陽承認堵路，但否認襲擊警司陳子良。陳惠欣及李佳俊均否認堵路，李另否認襲擊警員高恩祺。

警員高恩祺供稱，當日他與其他警員收指示到美孚新邨附近喬裝市民埋伏觀察，期間他見到有10多名示威者突然衝出馬路，有人推大型垃圾桶及掟雜物出馬路，其中一人為被告李佳俊。當李開始逃跑他便捉住李的上臂，但李反抗，並用左手打他的臉，令他眼鏡鬆脫、嘴唇亦告紅腫流血。他遂從斜揹袋拿出警棍，本來只想敲打李的上臂，但李擺動身體最終前額中棍，及後在同僚合力下被制服。

高接受辯方盤問時承認，李被警棍擊中頭部後大量流血，連口罩也染有血漬，他被反鎖按在地上，先由警隊急救員治理，及後再由警員陪同上救護車被送到醫院搶救。