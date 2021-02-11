涉在示威現場阻警察追犯　男生因案情有疑點脫罪

去年3月21日為元朗「721事件」8個月，有市民到元朗聚集，警方翌晨驅散示威者，有男警追截兩名女疑人時，疑遭一名男生從旁攬着胸口阻礙。男生否認阻差辦公罪，經審訊後今（11日）在屯門法院被裁定無罪。裁判官梁雅忻認為單靠被阻警員的證供，法庭未能肯定被告就是出手攬着他的人。

控方案情指，警員李文軒於去年3月22日凌晨12時許，與同僚在合益路向鳳祥路掃蕩，當他追截兩名女子時，因遭人抱着而不得不停下，轉頭便看見被告李彥朗（17歲）。被告隨即向又新街方向逃走，李尾隨着他，終在同袍協助下將他制服。

裁判官裁決指，控方沒有傳召制服被告的警員作供，講述為何截停和制服被告，只依賴事主講述犯案和被捕的人的身份。惟事主作供時，雖表示附近沒有其他人，但就沒指明他所說的範圍有多大，加上他當時的專注力放在兩名女子身上，又正以一定的速度向前跑，法庭不肯定他被阻後多久才回望，若時間相隔得長或會影響他觀察，令他誤以為被告就是抱他的人，加上辯方片段亦顯示當晚不時有人在街上跑過，令案情存在疑點，故裁定被告無罪。

惟裁判官亦拒絕辯方的訟費申請，因現場為「是非之地」，被告本有其他路線離開，但他選擇在上址逗留。