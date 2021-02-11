政Whats噏：辯論及發言設時限等修訂　議規會諮詢全體議員意見

自民主派總辭後，立法會就由建制派完全主導，之不過為防泛民日後重返議會後再有拉布、內務委員會主席選舉等風波重現，建制派建議大幅修改修訂《議事規則》及《內務守則》。修訂包括為政府及議員議案、休會待續議案時間辯論嘅發言時限劃線，及大幅縮短議員發言時間等。議事規則委員會今(11日)邀請全體議員於本月17日(下周三)前，就建議提出意見並將問卷交返畀秘書處。

有關嘅修訂建議由議員盧偉國及陳克勤提出，根據議事規則委員會嘅文件顯示，佢哋提出就唔同類型嘅議案分別設下辯論時限，其中政府議案、政府就附屬法例提出嘅議案、議員議案，包括彈劾特首及委任專責委員會或傳召議案等，辯論時間唔可以多於4小時；休會待續議案辯論唔可以多過1.5小時，議員只可發言1次，每次時限由15分鐘縮短至5分鐘。

另外，佢哋又建議唔再容許議員喺委員會會議上無經預告而動議議案，並及加入新規則，訂明委員會、特別係就內務委員會主席而言，在任主席須繼續享有主席一切權力，直至新會期主席選出為止。

文件又提到，委員會喺本月3日會議上考慮咗盧、陳嘅修訂建議，內容涵蓋委員會運作、議會事務處理、可能出現濫用程序嘅情況等。會上建議應進一步研究涉及會議法定人數規定，及委員會委員人數嘅擬議修訂。而就呢兩方面嘅事宜而言，有關委員會主席處理規程問題權力及委員會正副主席選舉嘅建議，亦會喺稍後時間再作考慮。