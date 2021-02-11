食肆藉疫情歧視內地客　平機會研究立法處理

新冠肺炎疫情肆虐，本港有食肆曾出現「不招待內地人」等字句。平等機會委員會指，近年歧視內地訪港人士或內地新來港人士的情況更普遍，又指這煽動性言論及行動只會令社會衝突及分裂加劇，須予以制止，又指會研究可行的立法方式處理，並持開放態度。

根據立法會政制事務委員會的文件，指平機會在2016年向政府提交的歧視條例檢討意見書中，已建議政府應進行公眾諮詢，而平機會亦指，近年歧視內地訪港人士或新來港人士的情況與2016年相比更普遍，亦察悉有建議認為基於居民身份的歧視的事宜，不一定需要透過現行4項反歧視條例來處理，又指會在制訂未來路向前廣泛聽取持份者及市民的意見。

對於有某些職業人士及其家人受到歧視，平機會指雖然對訂立反歧視法處理持開放態度，但認為其他立法方式亦可予以探討，確保有效地處理，亦一直就各項歧視進行研究，會適時向政府提交意見書及法例修訂建議。

另外，平機會在2020-21財政年度的首三季處理22,472宗查詢，較2019-20年度全年累計的11,481宗上升近一倍，又指，在去年4月接獲逾14,000封電郵，主要抄錄自同一範本，稱一名執業大律師在社交媒體平台發表歧視言論，但因不涉及反歧視條例而不跟進。