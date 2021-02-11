青年涉揮鐵筆圖襲警　因警員證供跟現場片段不符脫罪

20歲青年在2019年10月27日的反修例示威中，被指向相距半米的偵緝警員揮舞鐵筆，之後又被搜出一把鉗。他早前否認企圖襲警及管有工具適合作非法用途使用兩罪受審，案件今(11日)午在九龍城法院裁決。裁判官張天雁表示，從呈堂的新聞直播片段看不到被告揮動鐵筆的經過，而警方亦未就控罪向被告宣布拘捕及施行警誡，遂裁定被告兩項罪名均不成立，當庭釋放。

20歲被告林瑞廷報稱無業，他被控在去2019年10月27日在九龍城品蘭街與界限街交界，企圖襲擊偵緝警員何天佑；及於該處管有一把鉗子，意圖將其作非法用途使用。

張官表示，何警員的證供可信性及可靠性為案中關鍵，他供稱被告當時拿着鐵筆上下揮動3至4下，動作理應相當明顯，但法庭從呈堂片段看不到相關的情節，即使何亦未能從片中指出自己及被告所身處的位置。而片中有數十名黑衣人遭防暴警員追捕，但他們都沒有使用武器。由於何的證供與片段所顯示差距太大，法庭不能安心單憑其證供將被告定罪。

張官又發現警方拘捕被告後，未曾就本案控罪宣布拘捕及警誡，控方亦未能提供證據證明被告管有鐵鉗是作非法用途。惟張官認為，案發時現場有數十名黑衣人，被告在該場合管有鉗及鐵筆等工具屬自招嫌疑，故拒絕辯方的訟費申請。