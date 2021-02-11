近半中學生稱17歲前不會發生性行為　遇戀愛問題不會向家長求助

香港社會對性觀念日漸開放，有團體就將軍澳區中學生的戀愛及性觀念進行問卷調查，並於今日(11日)公布調查結果，發現當學生遇到有關戀愛及性方面問題時，有超過一半受訪者表示不會向家長尋求意見，多數自己解決；有近半數人認為要到17歲或以上才可發生性行為；另有20%人表示會在婚後才進行性行為。團體認為，調查結果反映香港的守貞教育成功。

基督教香港信義會尚德青少年綜合服務中心繼2008年後，再次就將軍澳區中學生的戀愛及性觀念進行問卷調查，並在去年11月進行，期間訪問了740位中一至中六的學生，他們分別來自5所位於將軍澳的中學，年齡介乎11至19歲。

調查發現，受訪者遇到有關戀愛及性方面的疑問及困難時，在678個有效答案中，有超過一半(56%)受訪者表示，不會向家長尋求意見及幫助，而最主要的原因為「家長不明白自己的想法，難以溝通」、「家長不會接受自己的想法及行為」，並會「自己解決」，或向「同齡朋友」和「同校同學」尋求解決方法。

團體表示，結果反映受訪者對性議題會感到羞於啟齒，年輕人大多會在網上尋找資料解決相關問題。青少年綜合服務中心主任譚筠樺建議，家長可與子女建立平等關係，與他們相處如朋輩，子女會更樂於向家長傾訴戀愛及性方面的問題。

調查亦發現，有近半數受訪者表示，自己會到17歲或以上時才發生性行為，另有20%更表示要到結婚後才會進行性行為。而以性別劃分作進一步分析，男性傾向18歲或之前發生性行為；女性則傾向17歲後才發生性行為。團體表示，結果反映香港的守貞教育成功，青少年普遍認為自己要到一定年紀，或關係較穩定的階段才發生性行為。

另外，有37%受訪者認為現時中學提供的戀愛及性方面教育不足。在205個有效答案中，「男女的身心理異同」(22%)、「兩性相處技巧」(20%)和「戀愛關係中的男女相處之道、角色及責任」(17%)，是3個被認為最重要項目。