善信到黃大仙廟祈福　祝願牛年送走「瘟神」

年三十晚到黃大仙廟上頭炷香是新春指定動作，雖然今年因應疫情上香活動首次遭取消，但今日（11日）仍有不少善信提早前來拜神，祈求來年順利；亦有善信指，政府應對疫情不力，高官應問責下台。他們均指取消活動有點失色，懷念以往頭炷香「爭崩頭」的情景；亦有香燭舖預計今年生意受影響將較去年減少3成。

東網記者今日下午到黃大仙廟巡視，發現廟內未如往日般人頭湧湧，有市民帶同祭品前來求籤與拜神，而入廟前要先量度體溫，求籤地方亦有保持一定距離。不過，位於門口的銅麒麟依然有不少善信觸摸求好運，未見有善信摸後有清潔雙手。

自幼便到黃大仙廟參拜的溫小姐指，由於今年疫情重挫經濟，故即使頭炷香取消，也特意提早前來祈福，祈求闔家平安，公司生意興隆，順風順水。她指今日安排順暢，花了約250港元購買香燭、香油，今年廟內人流不多，是自己參拜近20多年來最冷清。她指今年疫情下，新年會減少外出：「今年更加知道原來同大家見面係需要珍惜。」

有首次前來黃大仙廟的葉先生指，與同事一起前來求來年工作順利，對於今年取消公眾上頭炷香，他指有點失色，懷念以往頭炷香「爭崩頭」的情景；往年會上頭炷香的駱先生亦指，今年取消活動後新年氣氛一定有影響，他今年提早到場拜神，祈求家宅平安、家人身體健康；同樣有上頭炷香的陳先生指拜神都是講心，不用一定要頭炷香，今年都是帶生果與香前來還神，初一亦會再來上香：「氣氛一定是平靜啲，但心安理得就得，裝炷香都唔理多人定少人。」

有在廟外售賣香燭的葉小姐指，以往有公眾頭炷香可以帶旺生意，「打晒蛇餅」，今年活動取消，預計生意會少3成。她指受疫情影響，不少熟客已沒有前來，亦有善信買少了香燭，故自己成本上升下亦未敢加價。