入境處巡年宵市場等地點掃黑工　拘21人包括4名假難民

入境處本月7日開始一連四日在全港各區展開代號「曙光行動」的反非法勞工行動，此外，又連同警務處於年宵市場打擊黑工，共拘捕16名懷疑非法勞工、4名涉嫌聘用非法勞工的人士及1名涉嫌協助及教唆者。

於「曙光行動」中，入境處特遣隊人員搜查了22個目標地點，包括洗車公司、垃圾站、工業大廈、物流中心、住宅大廈、餐廳、店舖及菜檔。被捕的懷疑非法勞工為12男4女，年齡介乎25至68歲，當中4名男子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。

此外，2男兩女亦涉嫌管有及行使懷疑偽造身份證及2男2女亦涉嫌管有及行使他人身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為1男3女，年齡介乎37至59歲。另外，一名女子因涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件而被捕。

此外，於年宵市場展開的反非法勞工行動中，執法人員共搜查7個年宵市場，包括位於銅鑼灣、葵涌、沙田、上水、深水埗、荃灣及元朗的年宵市場。在執法的同時，入境處職員亦向檔主派發宣傳單張，提醒他們切勿聘用非法勞工。