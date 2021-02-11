10運動場初一至初三開放　市民朝九晚五可緩步跑

臨近農曆新年，市民終於可以到運動場「郁一郁」啦！受新冠肺炎疫情影響，不少戶外運動場都暫時關閉，而康樂及文化事務署今日(11日)宣布，將於農曆新年期間，即本月12日至14日(年初一至初三)，每日上午9時至下午5時，開放全港各區10個運動場作緩步跑活動，讓市民可以在保持社交距離下放鬆身心。

10個開放的運動場分別為小西灣運動場、香港仔運動場、銅鑼灣運動場、深水埗運動場、巴富街運動場、將軍澳運動場(主場)、城門谷運動場、屯門鄧肇堅運動場、元朗大球場，以及粉嶺遊樂場。其中，小西灣運動場及城門谷運動場的洗手間及更衣室仍然暫停服務。康文署亦會限制運動場緩步跑入場人數及暫停開放觀眾席，並在場地擺放消毒地氈及提供酒精搓手液。

康文署提醒市民到場前預先下載「安心出行」流動應用程式，並在進場時利用「安心出行」掃描二維碼。如選擇登記個人資料，由於登記程序需時，請預早到達，以免延誤用場時間。同時，場內使用者必須保持社交距離，不得進行多於法例指定人數的群組聚集，於戶外康樂場地運動前及運動後須佩戴口罩。