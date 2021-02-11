市民新春願望冀高官下台　政府換人首選陳肇始

今年年宵花市即將結束，東網記者今日(11日)傍晚到維園視察，發現場內人流冷清。有市民表示，新年願望是希望特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊，以及食物及衞生局局長陳肇始下台，更有市民直指陳肇始是政府換人首選。

記者邀請市民姜先生寫新年願望時，他選擇了「林鄭月娥下台」、「鄭若驊下台」和「陳肇始下台」。姜表示，林鄭月娥就年宵花市的舉辦「朝令夕改」，花商、花農等生意大受影響。至於在疫情應對方面，他認為政府只顧封區，卻不處理大廈污水問題，令病毒持續肆虐，無助控制疫情。

至於鄭若驊，姜指鄭未上任已經被爆出有僭建，是知法犯法，加上前年(2019年)修例風波期間更躲在英國倫敦，不想回來，直言「真係講都費事」。姜又稱，陳肇始在處理「安心出行」的事宜不當，認為她沒有能力強制商舖和市民安裝，成效不大，形容「擾民多過幫市民」。

從事銀行工作的市民陳小姐則希望新年疫情消失，因為影響香港的經濟一年，導致很多餐廳和商舖結業；若疫情能消失，香港會多人出外消費，整個經濟都會變好。同樣從事銀行工作的市民何小姐，希望香港「清零通關」，認為不能去旅行很慘，即使放假都要留在家中。她續稱，當香港真的做到清零並通關，會到外地旅遊，以及探望外地的親戚，而通關後最想去的地方是日本。

另外，廚師王先生在新一年的願望是希望政府換人，其中陳肇始是首選，並直斥陳施政沒有邏輯，不明白為何6時後要禁堂食和關閉所有戲院。他又說，若政府一早封關，便能減少外來人士傳播病毒，降低香港的不明源頭個案。

輪候公屋兩年的羅小姐希望新一年政府會加建公屋，讓多些香港市民有自己的住所，做到「人人有屋住」。鄒小姐則希望新一年高官減薪，現在香港經濟差，官員要減薪與香港人共同進退。鄒認為，高官一個月幾十萬元人工，「日日風流快活」，各項政策又做得差，應該要減薪。