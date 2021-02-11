土瓜灣道強檢大廈衞生差　污水四濺現鼠蹤　區議員批政府長期懶理

14幢位於紅磡土瓜灣道及美景街的大廈，因污水樣本檢測驗出病毒，而需安排居民強制檢測。有該區區議員指，區內衞生及污水問題已非新鮮事，但由於涉及私人地方，維修渠管和執法都遇上問題，加上後巷食肆衞生問題長期未解決，導致情況持續惡化。

紅磡土瓜灣道及美景街的大廈成污水播毒源頭。記者今日（11日）巡視該些大廈，發現後巷衞生環境相當惡劣，垃圾、廚餘滿布地上，甚至出現鼠蹤，渠口亦塞滿垃圾，後巷糞渠爆裂污水四濺，行人路經時心驚膽跳。

九龍城區議員潘國華表示，上述一帶以往出現坑渠渠口和道路破裂，其中屬於公共地方的渠管，早於前年已經作出維修；但涉及私人地方的大廈，問題卻持續，常發生有污水喉因破裂而導致污水和糞便四射，導致環境受污染。潘指，由於該私人大廈屬於「三無大廈」，即使屋宇署接到投訴跟進多年，亦無法找到適當人士提出維修該渠管。

除了三無大廈外，潘又指，該帶如美景樓一期及美景街亦有多間食肆，其後巷有大量垃圾堆積，亦有洗碗等污水流出問題。雖然食環署會定時清潔和執法，但執法過後又會故態復萌，環境持續變差：「食肆都有隔油問題，渠務署話通完渠都會再塞。」

潘指，屋宇署和食環署就私人樓宇和食肆方面作多次勸喻，但問題未有改善，認為署方執法力度不足，「既然屋宇署指樓宇結構影響生命危險才可以做（執法），環境衞生都會危害生命，點解你唔做呢？」，「食環署都要巡視，如經常檢控都無用，會否考慮停牌呢？加強罰則先會令佢哋驚，如無這些法例，政府就係要研究。」。