兩科學委員會：無證據體弱長者接種BioNTech疫苗死亡率異常增加

歐洲國家早前有接種復星醫藥/德國藥廠BioNTech的新冠疫苗(BNT162b2)後，有非常體弱人士出現死亡個案，衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會及新發現及動物傳染病科學委員會，今日(11日)發表共識建議，指現時並未有證據顯示體弱長者接種上述新冠疫苗後的死亡率出現超乎預期及異常增加，亦未有明確證據顯示死亡個案是上述疫苗導致。

委員會表示，對於外國接種BNT162b2新冠疫苗後出現的體弱者死亡個案，建議索取更多資料審視。而根據海外衞生及藥物監管當局和世界衞生組織截至1月的資料和建議，委員會聯同專家顧問均認為，現時並未有證據顯示體弱長者接種BNT162b2新冠疫苗後的死亡率異常增加。

委員會又強調，對嚴重體弱長者(例如安老院舍的長期臥床長者)，尤其是特別年長的組別(例如85歲以上的人士)，接種BNT162b2新冠疫苗的益處和風險應由主診醫生作個別評估，而相關臨床判斷亦須審慎進行。