律政司擬聘2律師宣傳法治　每年涉款逾500萬　被斥「唔值得」

本港司法亂象頻生，法官判案屢次惹起爭議，導致針對司法機構的投訴激增。對於社會各界不斷呼籲政府進行司法改革，政府無動於衷，任由司法獨大。律政司今日(11日)向立法會司法及法律事務委員會提交討論文件，擬在律政司轄下開設一個副首席政府律師及一個助理首席政府律師的編外職位，以推行「願景2030聚焦法治」計劃，所需的每年平均員工開支總額為約552萬港元。有議員直斥本港經濟低迷，認為開位「唔值得」，反而指政府應進行司法改革，直指政府要「做返啲實際嘢」。

律政司在去年11月2日推出「願景2030聚焦法治」計劃，旨在建設並維護一個公平和以規則為本的法治社會，並已成立願景2030聚焦法治專責小組，就如何實現預期政策目標向政府提出建議。立法會文件中指出，兩個新開設的職位，旨在協助制訂有關法治推廣和教育政策提供意見，以及作相關研究，更指律政司的資源已十分緊絀，故需要聘請人手。

身兼執業大律師的議員容海恩指律政司在經濟惡劣的情況下申請開位並不合適，直斥「唔值得」，又質疑律政司一直會以人手不足為由，再要求增聘人手。她指倘若律政司人手不足，相關宣傳工作可以外判方式，甚至善用科技以網上形式處理。

她指社會各界有不少聲音要求政府推動司法改革，指政府應正視、「做返啲實際嘢」，以多方面推行改革。她舉例，指社會對法官投訴量有所增長，政府應為法官設培訓班；同時應提高審訊透明度，以視像形式將審訊過程給予公眾瀏覽。她直言司法改革更為重要，要讓市民對接觸及了解司法系統運作，才可真正做到推廣法治的結果。