民政總署為140幢大廈提供清潔服務　約半為三無大廈

新冠肺炎疫情在多個「三無大廈」爆發，大廈衞生情況令人擔憂。民政事務總署今(11日)表示，因應多個三無大廈被納入強制檢測公告內，署方上月25日起已為有需要的大廈加強相關一次性的清潔服務，至今已為超過140幢大廈提供相關服務，當中約一半為三無大廈，預料2月底可為另外約70幢有需要的大廈提供服務。

該署表示，除上月再為有需要大廈加強清潔外，署方過去逾一年亦已與地區民政處提供舊樓及三無大廈的清潔支援服務，由2019年底至本月初，已為超過2,200幢相關大廈提供4,500次清潔服務。地區民政處亦會聯絡有確診個案或被納入強制檢測公告的大廈的管理組織，提醒他們加強大廈清潔，而自疫情爆發至今已聯絡相關大廈管理組織超過7,900次。

該署表示，未來會繼續透過加強為舊樓及三無大廈提供的清潔支援服務，提高相關業主及居民對良好大廈管理及保持環境衞生的意識。各區民政處亦已分別致函區內法團，提醒他們加強大廈清潔工作，如大廈有確診個案，法團或物業管理公司應遵從衞生防護中心發出相關指引，為大廈進行清潔和消毒。