年卅晚赴維園年宵市場為前線打氣　鄧炳強盼香港一切順利

警務處處長鄧炳強今晚（11日）年三十晚上約10時到訪維多利亞公園花市，並探訪同袍，同行的並包括港島總區指揮官郭柏聰。鄧炳強到達維園後，與兩名軍裝警員傾談，包括向其問好。他表示，到場主要為了解前線警員的工作，向其問好和感謝他們年三十晚仍在工作，同時了解現場花市運作，又稱新年願望是「希望香港一切順利」。

他向現場指揮官了解情況，其後由銅鑼灣入口出發沿著維園球場外圍步行；期間警員護送他進入維園網球場範圍時，有職員指不能進入該範圍，鄧說：「唔好意思」，他之後離開，隨後從另一入口進入網球場範圍，並到會議室向警員簡報講話，期間有人員鼓掌。

大約10時30分，鄧炳強離開網球場範圍，再向把守維園興發街的軍裝警員問好，然後於維園興發街的停車場上車離開。被問及研究電槍等建議，鄧炳強指今日不會回應有關問題。

鄧炳強本周一（8日）晚上亦曾親身到訪深水埗桂林街恒安樓的隔離封鎖區域現場，探訪現場警員工作情況，並向他們道謝。除此以外，港府上月22日於佐敦一帶首次作封區行動檢測時，鄧炳強亦曾有到「受限區域」內探訪同袍，為現場警員打氣。其後上月26日鄧亦有到油麻地「受限區域」探訪同袍。