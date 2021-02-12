入境處船隻搜查小組屢建奇功　過去3年拘捕逾120人

各國在疫情下採取封關政策，陸路及航空交通受限，部分人或經海路偷渡，本港執法部門去年共堵截2000名非法入境者，較2019全年約1100人大輻上升逾8成。其中入境處船隻搜查小組更屢建奇功，過去一年共偵破超過28宗涉及水路與入境事務相關的罪行，拘捕25人，過去3年合共拘捕120人。為應付近期的罪案趨勢及社會需要，入境處於去年下半年增加行動小組的數目，由4隊增至6隊，小組人數亦增至約40人，以進一步加強突擊檢查及巡邏次數。

入境處總入境事務主任(港口管制)鄭煒森表示，船隻搜查小組於70年代已經成立，會定期進行船隻檢查，以確定船上的人士皆符合入境規定。另外，小組亦會進行突擊搜查，調查與出入境相關的罪案，如船隻與預報的出入境紀錄不符，偷渡入境，甚至逾期居留等，搜查的地點主要在貨櫃碼頭、魚市場、貨物起卸區等。過去3年，該小組執行逾3000次行動，搜查了超過1.7萬艇船隻，亦檢查船上逾15萬名人士，並偵破逾180宗涉及水路與入境事務相關的罪案，拘捕逾120人。

去年初期疫情嚴峻，由於船隻出入境受限，令一些船隻、連帶船上的船員被滯留在公海，無法按原訂計劃靠岸，在該困境之下，有人會選擇以不同的方法，嘗試讓船在其他地區登錄。鄭表示，當局近期發現來自中國及越南偷渡入境香港的人數較往年多，而偷渡的形式亦有改變，包括由以往經漁船及舢舨偷渡，至現時轉為透過快艇入境香港。由於偷渡者在港的上岸地點大多在香港西面，入境處的情報小隊會與行動小隊配合，部署行動小隊在本港西面進行巡邏。

船隻搜查小組隊長賴偉豪表示，他在行動中需要細心觀察環境，從而作岀適當判斷。他憶述，在魚市場一次的行動中，他發現有一艘漁船停泊在岸邊，雖該船隻寂靜無聲，但卻不停排水，疑船上的發動機正在運行，或船上有人正在活動，他其後決定搜查該艘漁船，並向隊員講解計劃。登船後，他帶着隊員對船艙內的房間逐一搜查，最後在其中一間房間裏發現一名非法入境者，該名非入境者於去年11月被判囚6個月。

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