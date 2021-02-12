愛護牛牛　關注團體籲市民到郊外勿留垃圾防牛隻誤吞

送鼠迎牛，本港正式踏入牛年，惟以往對農業有莫大貢獻的牛隻，不但因城市發展而「失業」，後代更淪為流浪牛。有關注團體指，市民到郊外行山、露營，不但霸佔了牛隻棲息地，更遺留大量垃圾，又因人流大增，草地出現沙化情況嚴重，這些生態災難令依靠吃草為生的牛隻生存空間被大大收窄，呼籲市民要反思大自然與城市的關係。

現時全港有980隻黃牛與160隻水牛，分布於大嶼山、西貢/馬鞍山、新界東北部與新界中部，其中以大嶼山水牛數量佔全港之冠，有120隻。現時疫情下市民湧到郊野行山、露營，享受郊遊樂，但遺留大量膠袋，牛隻不慎誤食，後果不堪設想。

數年前貝澳小黃牛腹部曾發現大量膠袋，為免再出現此情況，大嶼山愛護水牛協會主席何來，每星期到大嶼山南一帶為牛隻派草。團隊於冬季會一星期派三天，夏季會減至一天，每次出動便把9磚半的乾馬草裝在私家車後，沿着路線經過長沙、水口、梅窩、大澳等8個地點，大約可餵飼近80隻牛。

團隊每經過一個派草地點，何來便會發出響亮的叫聲，一聲領下，黃牛與水牛便會如「動物大暴走」般從四方跑來，義工會隨即打散乾草磚，並分散多處讓牛隻食用。在牛隻吃草期間，何來與義工會為牛隻拍照，並檢查其身體，查看有沒有傷痕。

何來指，城市發展令人與牛隻間多了磨擦，小至有人出門因踩到牛屎而投訴，大至近日出現有水牛身上有多處傷痕，牛隻與人的衝突不單在大嶼山發生，近日有巴士公司擬在萬宜水庫東壩增設路線，有團體擔心該處有不少牛隻經過，道路收窄會出現車撞牛意外。何來表示，市民應反思如何與牛隻共處，又批評港府雖在2011年設立牛隻管理隊，但對黃牛及水牛實行的長遠管理不足，現時以絕育方式控制數量，但擔心過度絕育，加上牛隻生存空間被剝削，「下一代可能再見唔到牛」。

漁農自然護理署現回覆指，近年發現有市民定期到郊外餵飼流浪牛，會令牠們依賴人類，沒有人餵飼時，會養成主動向遊客或在膠袋及垃圾箱覓食的習慣，呼籲市民觀賞牛隻時應保持距離。另又指，截至去年，已為794頭流浪牛進行絕育，期望整體流浪牛的數量能維持於一個合適、可持續的水平，而同時將流浪牛所帶來的滋擾降至最低。