東方日報A1：市民新歲祈求　送禍鼠迎福牛

辛丑牛年伊始，但本港新冠疫情陰霾未消，更令黃大仙祠昨晚取消上頭炷香活動，雖然公眾無法在大年初一踏入子時一刻向大仙上香許願，但仍有善信趕在新年前入祠還神，祈求新年順境，送禍鼠，迎福牛。面對港府朝令夕改，庸官抗疫不力，法治腐敗不公，市民期望新一年政府換人，點名「叮走」林鄭月娥、鄭若驊及陳肇始3大庸官，同時改革司法制度，增建公屋，助基層上樓。

昨日黃大仙祠有不少善信前往參拜，市民入祠前要先量體溫，但路過牌坊時仍會觸碰守門的銅麒麟，冀能沾上好運。市民溫小姐自幼信奉黃大仙，加上今年疫情肆虐及經濟下滑，故特意前來祈福，望大仙保佑其「闔家平安，公司生意興隆，順風順水」。

對於上頭炷香活動被取消，多名善信稱令新年氣氛失色不少，市民葉先生稱「以往每年睇新聞，見到頭炷香都會爭崩頭。」在祠外售賣香燭的葉小姐則指，去年的年三十晚上頭炷香生意很旺，人龍大打蛇餅，但今年活動取消，生意減少30%。

除黃大仙祠頭炷香活動無法進行，疫情亦影響維園年宵花市營運安排，以往年三十維園逼滿人潮的場面不復見。新年伊始，港人均期望本港能再創新天，並認為當務之急是要換走無能廢官。市民姜先生表示，其新年願望是「林鄭月娥下台」、「鄭若驊下台」和「陳肇始下台」，他認為特首林鄭月娥就年宵花市的安排「朝令夕改」，令花商和花農等生意大受影響，而應對疫情方面，政府只顧封區，卻不處理大廈污水問題，縱容病毒持續肆虐，無助疫情清零。

法治方面，姜認為律政司司長鄭若驊未上任已被爆出有僭建，知法犯法，加上前年修例風波期間更躲在英國倫敦，不想回來，直言「真係講嚟都費事」。他又指，食物及衞生局局長陳肇始於強制使用「安心出行」程式上處理不當，認為她無能力強制市民安裝程式，質疑防疫成效不大，似「擾民多過幫市民」。市民區先生則指，部分反修例案件判刑過輕，認為有必要改革司法制度，監察法官表現。

廚師王先生亦希望政府換人，更指陳肇始是庸官下台的首選，他直斥陳施政沒有邏輯，不明白為何晚上6時後要禁食肆堂食，以及關閉所有戲院。他說，若政府一早封關，便能減少外來人士傳播病毒，降低香港的不明源頭個案。市民鄒小姐則希望高官減薪，因為高官一個月幾十萬元人工，「日日風流快活」，但各項政策卻做得差。

從事銀行業的陳小姐則希望疫情消失，港人重新出外消費，令整體經濟變好。同樣從事銀行業的何小姐則希望香港能夠「（疫情）清零通關」，因為不能去旅行很慘，即使放假都要留在家中，她坦言通關後最想去日本。輪候公屋兩年的羅小姐則希望政府加建公屋，讓多些香港市民有自己的住所，做到「人人有屋住」。

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