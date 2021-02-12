死撐污水監測有效　黃錦星稱非「追水尾」

政府按污水檢測採取封區要求居民強檢，惟卻多次未發現確診個案。環境局局長黃錦星今(12日)表示，污水檢測只是輔助工具，但強調以科學為本，患者發病前已可透過污水監測，故非「追水尾」。他指，數百人團隊早上到現場視察採樣，到凌晨得出部分結果，形容污水監測已相當進取。若找到合適實驗室，檢測能力可再提升。

黃接受傳媒訪問表示，當局會核對有病毒樣本會否來自康復者，作科學評估。現時每天在逾20個採樣點做檢測，能力已提升8倍，並覆蓋數以千計的人口，並可覆蓋多區。

另外，黃錦星日前公布《香港資源循環藍圖2035》，他今日表示，港人均廢物產生量，在過去10年減少逾一成，認為實施逾10年的膠袋徵費計劃有一定成效，但有檢視空間，社會焦點放在收緊豁免上，如限制買同一類產品取用膠袋的數量，政府會聆聽社會意見。

對於今年首季會公布本港第一份電動車普及化路線圖，當中包涵停售傳統私家車的時間表，相信會以2030年至2040年為框架。他指，去年推出20億港先導計劃，資助私樓停車場在3年內為6萬個車位安裝電動車充電設施，反應較預期理想，現時已收到約4.5萬個車位，涉逾150個屋苑申請，料在月內可作初步批准，會再研究相關技術和價格水平，決定計劃的未來走向。