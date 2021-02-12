觀音開庫改網上辦理今起登記 東華三院協助「易借易還」

東華三院轄下合共6所廟宇的「觀音開庫」活動將改為網上舉行。

新冠肺炎疫情持續，東華三院轄下合共6所廟宇，包括上環列聖宮、山東街水月宮、慈雲山觀音佛堂、油麻地天后廟、油麻地社壇及油麻地福德祠的「觀音開庫」活動改為網上舉行，並由今日(12日)開始至正月廿五(3月8日)正午12時。

東華三院表示，會提供網上登記代借庫服務，善信毋須出門，仍能準時在農曆正月廿六「觀音開庫」正日借庫。已登記借庫服務之善信，將由東華三院作代表，於3月8日晚上11時起，統一於山東街水月宮進行借庫參神，並分批為6所廟宇逐一進行「摸庫」。屆時活動會於東華三院Facebook進行網上直播。

此外，各廟宇於3月8日的日間正常開放時間內，不會提供還庫及借庫服務，只提供一般參神服務，個別廟宇設有入場人數上限及社交距離分隔措施，所有入場人士 亦必須佩戴口罩及檢查體溫。