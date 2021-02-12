許智峯流亡海外仍唱衰香港　促外國制裁及孤立中國

正被警方通緝、流亡英國的前民主黨立法會議員許智峯，以及早前秘密逃往英國倫敦的前香港眾志常委羅冠聰，繼續唱衰香港。許智峯在大年初一(12日)於社交平台發文，表示最近與各國不同的議員及官員、幕僚、研究員等網上會面，要求盡快制裁中國及於經濟上孤立中國。

許智峯在Facebook發文，指與各國不同人士在網上會面，已經與英國兩黨的國會議員，包括部長級的官員等人會面，他稱內容離不開要求盡快制裁中國、懲治侵犯人權的行為及討論BNO簽證細節等。他亦安排了與歐洲議會議員的會面，游說歐盟各國於經濟上共同孤立中國。與此同時，他亦與加拿大、澳洲及新西蘭的聯邦的官員會面，游說各國放寬讓香港人在歐洲學習及工作的「救生艇計劃」。另外，他正處理早前入稟高院的司法覆核，挑戰律政司介入他兩宗私人檢控，指稍後交代詳情。

至於在英國的生活，他指不斷得知香港示威者被捕及審訊的消息，感到難過。談到是否習慣在當地的生活時，他指起碼不用每天擔心早上被破門拘捕及能否保釋，亦不用擔心被人跟蹤監視。因英國疫情嚴峻正處於封城狀態，他亦僅在室內保持運動。

羅冠聰今日(12日)亦在社交平台發文，指在海外的半年會面了很多官員和政治家，並出席了不少論壇及演講，稱自身面對的困難不足掛齒，望自己的聲音能使香港議題在國際政治中走得更遠。