圍封林村許願樹難阻善信新年祈福　天后廟香火鼎盛如昔

位於大埔林村的許願樹是本港聞名遐邇的正月祈願勝地，每年「新正頭」都吸引不少市民拋寶牒祈求新年行大運，惟今年林村許願廣場受制新冠疫情，大年初一(12日)至十五(25日)都不會開放，東網記者今午到場視察，發現廣場人流明顯比往年少，善信轉場至村內天后廟祈福，只見廟內几前案旁人頭湧湧，香火依舊鼎盛。

每年都會到天后廟祈福的善信唐小姐表示，即使疫情肆虐仍未打消現場祈福念頭。善信不能拋寶牒許願，她表示，為保障市民健康，禁止拋寶牒許願都沒有辦法，又認為今年人流少，新年氣氛比往年差。

葉氏全家出動到天后廟祈福，葉先生表示到天后廟祈福是每年習慣，即使有疲疫情亦都會到來。他認為，為保障市民安全而圍封許願樹是正確，希望解封後可再到許願樹「補拋」寶牒。其女兒葉小姐則稱，廟內有相應防疫措施，例如設有探熱器，每位善信進入廟前都要量體溫。之後有職員派發貼紙，辨別市民有否探熱。

寶牒檔員工莫小姐說，今年廣場人流少了很多，比去年還要慘，形容初一已要等「過日晨」，欠缺過年氣氛。莫憶及往年好景，「有年賺咗3萬幾蚊」，相反，今年「做咗成朝得5蚊生意」，中午生意亦只賺得幾百元，比往年少了逾千元生意。她指港人已是第二年受疫情拆磨，只希望新一年疫情可盡快過去。