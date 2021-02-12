莫里森：港人臨時簽證屆滿　申請澳洲永居須具「適當技能」

澳洲政府早前宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，為港人申請永久居留鋪路。澳洲總理莫里森周四（11日）表示，獲延長簽證的合資格人士在5年期屆滿後，可申請「技術類別」的永久居留簽證，但須具備「適當技能」。

被問到除了早前公布申請者須通過一般的健康、品格和安全審查外，還有甚麼條件時，莫里森接受澳洲公營廣播公司（SBS）訪問時說：「該簽證是技術簽證，要所有申請永居簽證的人一樣，要有技術要求。」他又澄清，政府從沒表示過有港人專設的簽證，他們將銜接申請的是一種向一般人開放的「普通」簽證。

前署理移民部長塔吉去年曾指，當局會向港人制定特定的簽證，讓他們更易取得永久居留權的途徑。不過，新任移民部長霍克（Alex Hawke）的發言人則解釋，港人在5年臨時簽證有效期的尾聲時，合資格者將可申請一款「現有的簽證」，但毋須符合一般人申請該簽證的全部條件，而只需符合「經調整的資格條件」。發言人指細節仍在制訂當中，拒絕公開條件。

工黨影子內政部長基尼利（Kristina Keneally）批評，莫里森政府沒有兌現去年許下的承諾，「在澳洲和香港仍有數以千計的人士，要不是不合資格使用莫里森承諾給予的（移民）途徑，就是擔心他們無法與家人團聚。」他又指，移民部長有權力在緊急情況下提供簽證途徑，意味只有莫里森和霍克阻止港人與澳洲家人團聚。