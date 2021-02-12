東網踢爆雍明苑現垃圾海　房署急清理料今完成

近月入伙的將軍澳居屋雍明苑驚現「垃圾海」，東網踢爆後房屋署才加強清潔工作。東網昨日報道雍明苑道路幾乎被垃圾淹沒，垃圾堆中夾雜廚餘、口罩等，衞生情況堪憂之餘，更恐吸引蛇蟲鼠蟻大批出動覓食。房屋署今(12日)回應東網查詢，指近日已加派特別清潔隊在該屋苑進行清理工作，預料今日大年初一才完成清理工作，居民過新年仍要與垃圾作伴。

東網昨日(11日)報道，雍明苑今年初安排住戶入伙，疑有不少居民因臨近新歲趕裝修入伙，因而產生「海量」建築廢料、廢棄家具及紙皮等垃圾，大廈垃圾房不勝負荷，致大量垃圾溢出，甚至一度鋪滿在大廈外的道路，處處都能看見垃圾，房屋署被批監管不力。

該署最新回應指，由於農曆年前是該屋苑入伙高峰期，業戶趕緊為其新居完成裝修外，亦會添置大量新家具及電器，期間所產生的裝修泥頭廢料及大量包裝廢棄物，時常被棄置在各樓層及地面公用地方。該署稱有關管理公司近日已加派特別清潔隊工作，現時已將棄置在各樓層的廢棄物搬移到地面，並已安排夾斗車清理地面公用地方的各類廢棄物，預計今天內完成清理工作。

該署重申，現時屋苑的日常管理由管理公司負責，署方一直監察管理公司的工作，並責成管理公司加強巡查、加派人手及夾斗車清理被棄置在公用地方的各類廢棄物，除了在大廈大堂發出通告勸喻外，管理公司亦在巡查時提醒業戶督促裝修及搬運工人不要把廢物胡亂棄置在屋苑公用地方。