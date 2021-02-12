車公廟遊人如鯽　女善信嘆與內地男友分隔如牛郎織女

今日(12日)大年初一，大批市民到沙田車公廟祈福轉運，排隊入場的人龍絡繹不絕，廟內香火鼎盛，反觀廟宇附近的銷售市場卻不算熱鬧，目測人流不及車公廟內三分之一。有到場參拜的善信表示，與男友慘變「牛郎織女」，因封關而相隔兩地半年，狠批高官要「換吓個腦」體恤民情，敦促政府盡快「開關」一解相思之苦。

下午約2時，仍有數百名善信於車公廟外排隊等候入廟，門外設有兩條隊伍，用以分流「安心出行」程式或人手登記進場市民，有排隊市民坦言不喜歡留下行蹤紀錄，所以不會下載及使用「安心出行」；亦有市民為求快些入場，即時下載有關程式。

楊小姐因疫情與在內地工作的男友分隔兩地已半年，期望能盡快「通關」與男友見面。她又批評，當局防疫不力，防疫措施又屢屢影響基層生活及生計，希望高官們「換吓個腦」。而仍是護士學生的黃小姐則指實習期間，留意到前線醫護的辛勞，希望當局為他們提供敢多支援。

今年就讀中四的莫同學跟父母一起來車公廟，祈求農曆年後可順利開學。他坦言，疫情下以視像上課，非常影響學習進度，加上長時間未與同學見面，所以希望盡快復課。同為應屆文憑試考生的黃同學則指，往年文憑試一度在疫情影響下差點無法開考，祈求今年文憑試可順利開考，並考到好成績。

記者現場所見，以人手登記入場的市民較使用「安心出行」者多約3倍，而廟外約有10多個攤檔的銷售市場，就現場觀察，每20名從車公廟步出的市民，僅有4、5人會逛市場。市民入內需量度體溫，而市集入口設有紅黃藍三色燈，標示場內人流；亦有職員計算入場人數。下午約2時至3時期間，燈號一直為綠色，即場內人流不算密集，市民可以進內。

攤檔員工周女士大呻市場人流冷清，與往年大相逕庭，往年同樣時間已售大批香燭，今年卻原封不動。另一位檔主梁女士亦狠批場地設計不妥當，認為當局設置單一路線要市民先入車公廟、後到市集，是令其生意冷淡的主因。她解釋，市民在車公廟內已完成拜祭，出來不會再買香燭，直言「咁我賣咩呢」？她又表示，對未來生意亦不感樂觀，幾乎肯定會損失慘重，促當局應該要設入口讓市民直入市場，有機會在該處買香燭。