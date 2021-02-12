懲教署今為在囚人士加餸　黎智英如無訂私家飯可食炆齋

今日(12日)為大年初一，家家戶戶都趁節日歡聚「食大餐」，惟壹傳媒黎智英則首次在獄中還押度新春，據知，他可以選擇在今日食「私家飯」，赤柱監獄的「私家飯」多由赤柱一間茶餐廳供應。另他亦可選擇食「囚犯飯」，懲教署今為在囚人士「加餸」，今日會額外供應炆齋等。

懲教署會於本港3個重要節日，即農曆新年、中秋節及聖誕節，為在囚人士「加餸」，以表達署方在重要節日時對他們的關懷。年卅晚(11日)每名在囚人士獲加派雞髀一隻及柑一個，而素食者亦有冬菇、草菇、粉絲及柑一個。年初一(12日)及初二(13日)，不同餐類的在囚人士會分別獲加派炆齋、素春卷、臘腸及羊肉等。單計今年農曆新年期間，署方為超過7,000名在囚人士「加餸」。

此外，為進一步加強社區教育的成效，署方於2018年7月成立一支「更生先鋒領袖」的青少年制服團隊，以凝聚具領袖潛質的青少年人才。署方會提供多元化訓練，幫助他們拓闊視野、發展潛能、培養紀律，加強對社會的責任感，以及鼓勵他們日後積極回饋社會，協助提倡守法和共融觀念。該制服團隊亦協助拍攝在囚人士「加餸」的短片。