郊外尋牛迎牛年　遊客年初一逼爆西貢

過去一年港人常赴郊外避疫，是日（12日）辛丑年正月初一，踏入牛年，不少市民到西貢呼吸新鮮空氣之餘，亦特意尋牛迎牛年。西貢市中心的交通交匯處人潮湧湧，鹹田灣等露營熱點更是帳篷處處，遊客亦大致守規矩，未見口罩垃圾被隨意棄置的情況。有市民希望疫情盡快過去，生活回復正常。

一連四日大長假，西貢市中心的交通交匯處人潮如鯽，巴士及的士站大排長龍，乘客背上行山大背包之餘，亦手執多個袋，部分放有露營用具。西灣及鹹田灣等露營熱點帳篷隨處可見，亦有不少外籍人士紮營，近日天氣和暖，更有人在海邊滑浪，暢玩一番。

山路上沿途的衞生情況尚算滿意，少見口罩等垃圾。山路上不少牛牛迎面而來，「靈牛」又不時親近遊人「獻瑞」，作為今年生肖主角，即使靠近營地亦未被刻意驅趕。有到西貢野餐的市民表示，多個場所都未獲復業，今日只好特意到郊外過年，呼吸新鮮空氣，又指沿路上的遊客比預期多。他表示，希望新一年身體健康，港人開開心心，疫情盡快過去。