紅十字會血庫存量只夠5日　捐血站新春假期如常開放

本身是醫護的黎先生(左)今早已到捐血站捐血。右為梁雅詩。

紅十字會血庫告急，農曆新年假期將如常開放，呼籲市民新春不忘捐血救人。紅十字會表示，目前血庫存量下降至極低水平，目前只夠5日使用，其中O型及A型血更嚴重短缺。該會指新春假期間捐血站將繼續開放，明日(13日)年初二亦會有7個捐血站繼續提供服務。有經常捐血的醫護人員今日(12日)一大早到捐血站捐血，希望可為病人盡一分力。

紅十字會輸血服務中心血液收集及招募部主管梁雅詩表示，疫情反覆影響紅十字會的流動捐血服務出勤，又指市民在疫情下經常在家工作，再加上學校停課等因素，令市民難以到不同機構及學校接受捐血。紅十字會目前每日只收集到300多袋血，與目標1000袋血相距甚遠，但醫院每天都有不少人病人需要輸血服務，例如癌症、重型地中海貧血病人，以至器官移植手術等，都需要大量血液。

她表示，血庫曾跌至只剩3日存量的水平，過去1星期因有市民響應呼籲，才令血庫量回升至5日存量，但仍低於理想的水平，希望能回升至10日存量左右。她希望市民可多多支持捐血，並提醒市民捐血前，可用手機預約或電話預約登記。

本身是醫護人員的黎先生大年初一一早已到捐血站捐血，他稱自己16歲至今已經捐血逾70次，指近期血庫存量偏低，在醫院見到病人急需輸血，對該些病人因血庫短缺而未必能及時輸血感心痛，故自己亦都想盡一分力，並呼籲各界踴躍捐血。