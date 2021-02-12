被指偷雞復業　金儷星否認﹕股東食團年飯商未來去向

歌舞群組掀起第四波疫情序幕，並成為迄今最大感染群組，累計732宗確診，其中有92宗個案患者報稱曾往旺角金雞廣場的金儷星。有報道指，金儷星今日（12日）疑偷雞復業。負責人向東網強烈否認指控，解釋停業多時，舞廳入不敷支，今日與股東吃「團年飯」之餘，亦是商討未來去向。

報道指，今日傍晚有十多人到旺角金雞廣場，部分人衣着光鮮，又攜帶食物、紅酒上樓。東網向金儷星負責人張韻（韻姐）查詢「偷雞復業」指控，韻姐聽罷道﹕「黐線！有冇搞錯呀，（報道）咁講都有嘅！」她表示，今日是與股東吃團年飯，強調絕對沒有偷雞復業，相反是與股東商討是否繼續經營舞廳。

韻姐解釋，舞廳已停業多時，惟月租高達37萬，「傾吓仲做唔做」。她又指，今日到場聚餐的股東只有約6名，並非如報道指有十多人。

根據目前《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，公眾娛樂場所須繼續停業至2月17日；任何餐飲處所內不得進行現場表演及跳舞活動。任何人身處餐飲處所內，在進食以外時間須戴上口罩，並於晚上6時起禁止堂食，但食肆內供員工用膳的指定範圍可獲豁免「禁堂食」。