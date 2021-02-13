棄置車輛長霸泊車位　審計報告早批運輸署有不足

廢棄車輛問題為人詬病，霸佔行人路和泊車位，導致衞生問題頻生，更令庫房收入減少。審計署早在2000年審計報告中建議，研究將處置廢棄車輛的責任轉移予負責垃圾收集服務的部門，故隨後由地政總署處理，但自2007年起沒有檢控個案。同時，2019年的審計報告亦發現，有廢棄車輛霸佔政府停車場泊車位，導致損失逾300萬泊車費，直斥運輸署就移走棄置車輛而採取的跟進行動不足。

在2000年的審計報告，指由警務處為不負責任車主處理是不合乎成本效益，建議將處置廢棄車輛的責任轉移予負責垃圾收集服務的部門，並建議修訂法例及引進懲罰條款。至今事隔約20年，運輸及房屋局於去年底在立法會上回應議員質詢時，提到警務處自2001年起要求地政總署提供協助，根據《土地（雜項條文）條例》採取執管行動，一般程序需要約6至8星期，但由於棄置車輛大多沒有展示行車證和車輛登記號碼，在搜證方面非常困難，故地政總署自2007年起沒有個案進入檢控程序。

另外，審計署在2019年的審計報告中，提到有部分路旁電單車泊車處發現不適宜行走的電單車，亦發現有電單車停泊在鄰近行人路；另在5個政府多層停車場中有13輛棄置車輛，其中有10輛的棄置時間，由逾1年至11年不等，導致有泊車位被長期佔用，估計損失的泊車費為340萬。審計署批評運輸署就移走棄置車輛而採取的跟進行動有不足之處，建議需要採取措施，移走棄置車輛，並確保路旁電單車泊車位獲得有效運用，報告內亦引述運輸署指正制訂程序，加快處理棄置車輛的工作。