廢棄電單車霸佔路惹衞生問題　多個部門互相卸責

廢棄車輛長期霸佔道路，引起區內衞生問題，但多個部門疑互相推卸責任。灣仔區不時出現廢棄電單車，其中在愛群道一帶更多達十多部，不單止沒有行車證，更有電單車被拆去車轆，猶如「喪屍電單車」，更積聚不少垃圾、滋生蚊蟲等。有區議員指曾就事件向地政總署、運輸署、警務處、灣仔民政處、以及路政署查詢和跟進，但部門與部門之間卻互相卸責，均稱廢棄電單車並非其職權範圍，反建議向其他部門查詢，區議員直斥政府做法離譜。

灣仔區有不少廢棄電單車，在謝斐道、活道、愛群道一帶均有出現，分別在行人路及馬路上。其中在活道附近一帶的廢棄電單車有逾十輛，集中在行人路一帶，均沒有行車證和車牌，有部分電單車零件散落，甚至佈滿垃圾和積水。在愛群道、摩理臣山游泳池外的電單車泊車處，更有一輛廢棄電單車停泊在附近一棵樹旁邊，除了有「警察封鎖線」的藍白膠帶，更有人將簸箕放在電單車上，電單車旁邊亦有掃帚，淪為雜物架。

在愛群道一帶亦有廢棄電單車出現，圍繞摩理臣山游泳池和聖公會鄧肇堅中學，其中在該兩處中間的一條巷更多達4部，這些電單車均沒有車牌和行車證，部分零件亦已被拆走，導致有電線外露，座位上亦有垃圾和積水。這些電單車看似已被遺棄多時，不但有部分出現生銹和塗鴉，其中有部分電單車更有「警察封鎖線」的藍白膠帶，但已遭損毀。鄰近的摩理臣山游泳池和聖公會鄧肇堅中學，亦有貼出告示呼籲在未經許可下不能泊車，校方甚至列明是學校範圍，不移走將上鎖並送官究治。

灣仔區議員羅偉珊表示，灣仔多個地區出現廢棄電單車，在愛群選區有多達5、6個位置出現廢棄電單車，有接近30部，多數停泊在行人路上，不時有垃圾和積水，阻礙區內居民出入和環境衞生。她自上任以來一直有跟進事件，逾半年以來向分別向地政總署、運輸署、警務處、灣仔民政處、以及路政署跟進，但多個部門互相推塘，沒有人願意負責，即使區議會曾作討論，但至今政府未有確實答案，對此感到失望，直斥離譜。她又提到，得悉其他地區發生同樣問題，但相關部門有跟進回應，認為民政處有責任作牽頭的角色，聯同其他部門一起處理，甚至要求運輸及房屋局應該要從政策入手。

上述部門回覆查詢時，均提及最近三年收到的投訴由1宗至44宗不等，更解釋指相關部門正制定聯合行動操作模式，各區民政事務處會就聯合清理行動擔當統籌和協調；運輸署研究接受由地政總署授了的權力在公共道路上的棄置車輛張貼通知；路政署會負責將在通知限期屆滿仍原封不動的車輛送往地政總署管理的儲存中心；警務處會繼續處理對道路使用者構成即時危險或阻塞交通的車輛；地政總署則繼續處置公共道路以外未批租及未撥用政府土地的棄置車輛。另外灣仔民政事務處亦表示，已同意安排職員出席，了解個案詳情以轉介予相關部門，正等待議員回覆。