東方日報A1：政府過橋抽板　口罩廠恐執60間

踏入農曆新年，相信港人對去年新春每日外出搶購口罩的「指定活動」仍歷歷在目，口罩在疫情初期成為戰略物資，一罩難求。市民冒寒風通宵排隊搶口罩，炒至數百元一盒仍有價有市，本地口罩廠如雨後春筍，愈開愈多。一年過去，本地口罩已面臨嚴重滯銷，業界將口罩推陳出新、改良設計以謀出路，惟未能擋住結業潮之勢，業界料未來3個月，約200間本地口罩廠中，恐有三分一倒閉。有議員狠斥政府在口罩供應策略上「行錯棋」，一年間由口罩荒以至供應過盛，反映本地口罩廠欠缺支援、進退失據，促檢討本地口罩支援政策。

疫情初期口罩嚴重短缺，港府更因在全球採購口罩失敗，而一度發表叫官員「戴了都要除落嚟」的言論，後來卻立例要求全民戴口罩，令口罩成為日常必需品。港府去年3月透過防疫抗疫基金推出「本地口罩生產資助計劃」，資助20條本地生產線，每條獲資助的生產線，每月生產首200萬個口罩會售予政府，為期一年。

香港口罩及防疫設備協會主席陳國曦表示，現時本港約有200間本地口罩廠、一條生產線每日運作8小時為例，平均一日可生產約700至800萬個口罩，惟在口罩氾濫下，估計市面的傳統藍、白色口罩囤貨多達7,000萬個。「以前係人求口罩，依家係口罩求人」，陳以自己廠房為例，產量較高峰期時急跌八成，原本有8條生產線，現只餘1條運作。

他指市場競爭大，形容本地口罩廠已達瓶頸位，業界要生存需要求變，發展出彩色及印花口罩，款式亦由平面到設計立體口罩。惟內地進口的口罩無論成本及售價均低本地口罩一大截，致銷情不理想，部分更已停機待產，他預計未來3個月會有三分一的本地廠家倒閉，大部分廠家本身有正業，口罩做不住，寧「摺埋」止蝕離場。

回想當初在港設廠，所有由零開始，陳指當時信念是希望香港人能自救。惟過程一波三折，「初期真係心酸、心傷、崩潰，一部機器要120萬，買返嚟係郁唔到，又冇技術人員，又唔識安裝，當時又無通關，只靠視頻（聯絡生產商），話1分鐘可以做到100個，但買返嚟係10個都做唔到。」採購原材料同樣受騙，他指原材料全球瘋搶，尤其是口罩中間層最貴的熔噴布，成功搶購後找驗證公司化驗，卻證實布料質素不合格，光是買機器及原材料被騙500萬元。

對於未來出路，陳指要生存需將口罩出口，外國市場需求較大，但申請出口證書需時半年至一年，能否捱過目前難關仍屬未知數。他指除了有幸參與港府「本地口罩生產資助計劃」、僅資助20條口罩生產線的公司，大部分本地口罩廠從沒獲政府資助一分一毫。他希望港府倣效台灣，率先採購本地口罩，「淨係公務員、食環署及醫院每日用好多口罩，已幫到好多。」他又希望港府為本地口罩廠提供資助，延長經營壽命，一旦未來爆發新疫症，都可自給自足。

疫情一年過去，陳指自家口罩廠投資了2,000萬元，至今仍未回本，「當時大家都只係諗回本期會長啲，但冇諗過會變成寒冰期，依家直頭係睇唔到有冇得回本。」他指會繼續咬實牙關堅持下去，「做到養唔起班伙記為止。」不過，他有信心口罩會成為大眾日常必需品，「好似出街帶紙巾喺手袋一樣」，相信港人對口罩的需求會持續下去。

議員柯創盛指，業界現時經營情況嚴峻，相信全行已「見真章」，斥政府在口罩供應策略上「行錯棋」，形容措施進退失據，導致市民面臨疫情前期一罩難求，現時卻面對口罩供應過盛的情況，對生產商而言並不公道，冀政府可協助口罩廠維持生計。柯又批評，政府在口罩供應及銷售安排上未能與時並進，認為須檢視非常措施的可持續性，例如本地口罩生產資助計劃，又建議政府可在內部作資源調配，包括向公眾派口罩時採用本地口罩，或鼓勵市民購買本地製造的口罩等。

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