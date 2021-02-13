送走鼠年　送不走鼠患　百業蕭條　復甦路艱難

庚子鼠年多災難，去年受新冠疫情打擊，百業蕭條，來到辛丑牛年，本港疫情、民生及經濟仍然備受考驗！堪輿學家預測即使有疫苗接種，疫情亦將要在下半年才能受控，惟病毒仍然存在變種危機，人人仍需步步為營；社會亦宜守不宜攻，休養生息，經濟才能夠慢慢復原。

去年港人生活在口罩下，究竟疫情何時了？堪輿學家雲文子以奇門遁甲推算香港疫情，卦象為「休門」逢「地盤值符」逢「入墓」，預期香港疫情有機會在農曆6月至7月後受控，上半年市民開始接種疫苗，惟當中仍有枝節，病毒亦有變種危機，不應掉以輕心，幸香港得地盤值符吉神庇佑，一切逢凶化吉。

堪輿學家方海閱亦指，牛年立春八字的日柱水火相剋，立春日又是歲破日，代表今年並非一帆風順，有機會發生大型天災人禍，如風災、水災、火災或由水引致的山泥傾瀉、路陷、塌樹等，以及與肺、氣管有關的病毒，即預期疫情依然存在。他預測，疫情可能要到今年農曆8月中秋金強之月，才可完全受控。

金牛勤耕種，人民辛苦食。堪輿學家周漢明為香港卜卦，卦象意指因疫情令香港整體運勢未如理想。他預測首半年陸續有疫苗推出，本港疫情會稍為緩和，但初時仍會反覆，隨着疫苗更完善及多元化，副作用減低，疫情至農曆5月、6月起逐漸受控。除新冠疫情外，他亦預計今年仍有鼠患，但不如去年嚴重，尤其是農曆3月、4月、10月及11月期間，在港島南、九龍南及新界南出現。

堪輿學家李丞責以「東」字預測香港疫情，分析今年東面為文昌位，加上有「紫去東來」之意，陽氣、朝氣從東面升起，代表「遇病有醫治方法」，但預計會先經歷一些衝擊，約在秋後疫情才會慢慢好轉。另有堪輿學家為香港運求得「大過」，但變卦良好，寓意今年是一個變換期，抱樂觀心態便可渡過難關；而一白貪狼星飛臨正南方，本港正身處中國南方，代表建設、偏財及貪狼入命，是九運的未來大吉星，故從風水格局上，香港今年只會「好」而不會「差」。

受疫情打擊而衰落的經濟，亦需時復甦。周漢明預測本港失業率高企將會維持一段時間，至農曆5月始慢慢改善，旅遊業更最快要到農曆8月才會逐漸復甦；而樓市市道依然暢旺，在農曆9月及10月會有較多人希望置業買樓，樓價亦會繼續上升。

方海閱指牛年立春八字中，五行以水最旺，預測今年屬水的行業，包括銀行、金融、旅遊、飲食、酒店、運輸、航空等行業將會慢慢反彈，與這些行業相關的股票都可以看高一線；但由於土最弱，故一些屬土行業如地產、基建、水泥、建材等行業相關的股票則較弱勢。整體而言，今年本港樓市較平穩，難大升大跌。

雲文子亦預期本港經濟慢慢重組，各行各業猶如歷劫逢生，重要支柱如旅遊業、航空及貨運等相關業務所承受的負面影響於牛年較晚期才能喘定，金融業則會進入改革階段，上半年情況令人擔憂，待運作完善後便能漸露優勢。然而股市起伏大，特別留意農曆3、4及7月份，醞釀多時的泡沫有機會爆破。

李丞責亦指今年是一個守業、精打細算的年份，即使疫情慢慢消退，各界亦需要時間慢慢修復，對傳統行業未必是理想的年份，如金融業、飲食業、零售業及旅遊業等仍未完全復甦，房地產及建築業發展較平穩，整體經濟較去年好，但期間會有波幅。他寄語大家今年養精蓄銳，在適當時候再發力。