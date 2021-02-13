大年初二車公誕　鄉議局主席替香港求得中籤

今日(13日)年初二適逢車公誕，往年車公廟人頭湧湧，惟農曆新年遇上世紀疫情，新界鄉議局主席劉業強按照習俗，提早率領沙田鄉事委員會代表及眾鄉紳為香港求籤，以避開人潮、減低傳播風險。經過三叩首及上香參拜等儀式後，劉為香港牛年運程求籤，並求得第45號中籤。

劉業強身穿深紅色唐裝與一眾鄉紳嘉賓進殿後向車公上香祈福，劉最終為香港求得45號中籤，籤文為「下手須教一酌先，世情局面苦徒然；積薪歷火非無事，識者能知火未燃。」

至於沙田鄉事委員會首副主席李志麒為沙田求籤，他求得第14號中籤，籤文為：「鉞能罰惡明天憲，善者禎祥惡災殃；公道但存方寸地，那有驟雨並風霜。」由於疫情關係，大批嘉賓未能進入大殿，只能在殿外觀看儀式。

本港新冠疫情持續，政府實施社交距離與人數限制，華人廟宇委員會於月初公布，沙田車公廟今日會把祈福安排，從以往早上9時，提早至公眾開放時間前2小時舉行；因主殿內及戶外廣場的人數上限分別為40人及100人，不會開放給公眾參與，而以往由麒麟引領進廟安排亦會取消，鄉事代表參與人數亦減少。