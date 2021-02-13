失業率未見頂　羅致光預告：農曆新年後飆升至逾7%

新冠肺炎疫情下，本港失業率攀升至16年高位的6.6%。勞工及福利局長羅致光接受訪問表示，失業率仍未見頂，按目前趨勢，市場估計農曆新年後超過7%水平的機會高，但相信達到03年沙士水平的8.5%機會不高，他對目前全球疫情形勢謹慎樂觀，未能估計本港經濟何時復甦，但對下半年情況樂觀。

本港失業人口增至超過24萬，但政府未有設立失業援助金，只透過增加職位、放寬綜援申請門檻、降低在職家庭津貼基本工時要求，及增加「特別愛增值」計劃名額等協助。其中政府創造的3萬個職位，至今只得一半已有人入職。截至去年年底，因失業領取綜援的個案只較前年同期增加不足7,000宗。

對於有意見批評支援措施力度不足，但羅致光認為措施相當全面，例如由提供一份工作，到再就業，以致加強勞工處選配工作等。羅又指，其他地區的政府稅率高，才可為市民提供由出生至死亡的照顧，但香港低稅制下，要認真研究措施，如果完全滿足社會要求，大眾就要付出更多。

對於有政黨建議政府向失業人士發放每月9,000港元、為期6個月的津貼，羅認為此舉不妥，例如僱主可能索性解僱部分員工，及要求留下的員工不用放取無薪假，或者僱員原本想辭職，但為了領取津貼而要求僱主解僱。

至於社會關注的取消強積金對沖，政府表明向下屆立法會才提交相關條例草案，即最快今年10月。羅致光強調並沒有延期，因需時研究相關法例框架，如果在今年底提交立法會，有望明年7月前完成。他又指，政府方案相對複雜，對一般中小微企理解有難度，會盡力向商界講解。