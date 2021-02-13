年初二拜車公求轉運　有善信斥政府班底差促陳肇始下台

今日(13日)農曆大年初二，雖然新冠疫情未平，但前來沙田車公廟祈福的人數仍然鼎盛。車公廟的求籤活動提早在早上7時進行，不開放予公眾參與，公眾可於8時入場，而開放前廟外已有近百市民等候，入口一度「打蛇餅」。對於鄉議局主席劉業強為香港求得第45號中籤，解曰「凡事不合」，有善信怒批現屆政府班底太蠢，「應該全部炒晒就最好。」更特別點名批評食物及衞生局局長陳肇始，「全無能力，每一個政策都錯，應該做返護士。」

車公廟實施一系統防疫措施，入口亦分為兩邊，市民可選擇掃描「安心出行」二維碼入內，或到另一邊登記個人資料，場外亦有廣播「安心出行綠色箭嘴，人手登記紅色箭嘴」。東裝記者現場觀察下，發現登記個人資料的市民較多。

車公廟內人頭湧湧，市民李小姐全副「武裝」，帶齊手套、眼罩、口罩，她入場前使用「安心出行」二維碼，指不太擔心個人資料私隱問題，主要求「身體健康，希望疫情快啲完」。尹先生指自己亦提早1小時前來，花了198港元買了大風車，指較往年便宜，祈求「生意興隆，國泰民安，香港人人平安，唔開心快啲過去」。

市民陳小姐因朋友介紹首次前來，今年祈求「大家多啲正能量」。她指都擔心人多會染疫，會與其他人保持安全距離，今年預計花數百港元在香燭上；同行的葉小姐往年亦有前來，今年擔心人多便提早至少3小時，在開門時間前來。她指較預計人數少，進場安排順暢。

對於鄉議局主席劉業強為香港求得中籤，並指政府政策要更果斷精準。每年均前來祈福的市民羅先生表示認同，他形容政府現時工作不合格，「政府唔帶頭，我哋點樣行，依家幾多打工無工開，食肆6點又要收，成個世界都唔平安啦！」他指政府應要做多少少，如應設立失業援助金，或是派錢來紓解民怨。善信陳先生亦對籤文有解讀，認為疫情會在來年持續，又批評現時政府班底太蠢，又點名批評現任食物及衞生局局長陳肇始，「(佢)點可能做到局長，全無能力，每一個政策都錯，做返個護士就最好。」